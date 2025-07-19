КАМАЗ врезался во встречный Mercedes и задел Subaru.

Как ранее сообщалось, около 15:55 в дежурную часть отдела МВД по Любинскому району поступило сообщение о серьезной аварии с участием нескольких большегрузов на федеральной трассе «Тюмень – Омск».

Сотрудники выяснили, что водитель автомобиля «КАМАЗ», мужчина 1964 года рождения, двигался в сторону Омска и на 562-м километре выехал на встречную полосу. Там он лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем «Mercedes» под управлением водителя 1968 года рождения. После удара КАМАЗ задел ещё один встречный автомобиль - легковую «Subaru», за рулём которой находился мужчина 1978 года рождения.

В результате столкновения два грузовика загорелись. Оба водителя большегрузов скончались на месте до прибытия скорой помощи. Водитель легкового автомобиля в свою очередь не пострадал.

Напомним, что ранее прокуратура взяла ситуацию под контроль. Причины и все обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.