Без субсидий из областного бюджета частные садики будут вынуждены поднять плату.

В Омске руководители частных детских садов предупредили о возможном повышении платы за содержание воспитанников уже с осени 2025 года. Причина повышения – отмена региональных субсидий, которые раньше предоставлялись негосударственным дошкольным учреждениям.

Некоторое время некоммерческие образовательные организации Омской области, имеющие лицензии, ежегодно получали от 1,5 до 3,5 млн рублей из областного бюджета в зависимости от численности воспитанников. Эти средства покрывали примерно треть расходов на выплату зарплат сотрудникам и частично расходов на материально-техническое обеспечение детских садов. Аналогичная поддержка предоставлялась и частным школам города.

В 2025 году конкурс на получение субсидий был объявлен 8 февраля, но уже 12 февраля был отменен. Руководителям частных садов сообщили, что средств на эти цели больше нет, сообщает «АиФ Омск».

– С одной стороны, нас воспринимают как коммерческую структуру, мы сами должны зарабатывать себе на жизнь, дети ходят к нам не бесплатно, а с другой – это низкомаржинальная деятельность в принципе. Мы выполняем огромную массу законных требований и нормативов, которые предъявляются со стороны надзорных органов. Это все логично, никаких вопросов по этому поводу у меня нет. Только выполнение всех этих обязательств имеет высокую финансовую нагрузку. Субсидии значительно помогали с ней справиться, – рассказывает о ситуации руководитель частного детского сада «Монтессори центр «Умный Птах» Ирина Ястребова.

В связи с этим владельцы десятков частных детских садов Омска столкнулись с необходимостью повышать плату для родителей, чтобы покрыть инфляцию, рост стоимости коммунальных услуг и питания.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании» и программой «Развитие образования Омской области» частичным финансированием со стороны региона пользуются частные детские сады и школы, обладающие соответствующей лицензией. Субсидии выделяются региональными властями и распределяются через министерство образования. Эта поддержка помогает частным детским садам покрывать значительную часть расходов на заработную плату персонала.

Частные детские сады, имеющие лицензию, зарегистрированы как социально ориентированные некоммерческие организации. Это означает, что они не преследуют извлечение прибыли, как коммерческие структуры. Денежные средства, поступающие от родителей, предназначены исключительно для организации образовательного процесса и развития самого учреждения.

В региональном бюджете на ближайшие три года предусмотрены средства на поддержку частных детских садов и школ. Ежегодно частным детским садам планировалось выделять по 116 183 698 рублей, а частным школам – по 106 058 848 рублей. Эти цифры были утверждены в редакции бюджета от января 2025 года.

Однако редакция документа от 3 марта 2025 года сохранила выделение средств только на 2025 и 2026 годы. На 2027 год данные расходы уже не учтены.

На обращения руководителей частных детских садов, поступивших 9 и 11 июня, были получены официальные ответы от вице-губернатора Омской области Ивана Колесника и министра образования региона Ольги Степановой.

– В связи с ограниченностью средств областного бюджета, неполным финансовым обеспечением действующих расходных обязательств и отсутствием источников дополнительных поступлений, в соответствии с распоряжением правительства Омской области от 27 февраля 2025 года внесены изменения в сводную бюджетную роспись в части уменьшения средств министерству образования. Средства на предоставление субсидии негосударственным образовательным организациям, реализующим программу дошкольного образования, в 2025 году не предусмотрены, – сказано в документе.

Властями региона было дано пояснение, что доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в Омской области составляет 100 %. Всем руководителям частных детских садов и родителям, чьи дети посещают такие учреждения, предоставляется информация о возможности получения бесплатного дошкольного образования в государственных образовательных организациях.

В настоящее время плата за посещение частного детского сада в Омске составляет от 20 тыс. рублей в месяц. Однако в связи с изменениями в финансировании стоимость, скорее всего, возрастет не менее чем на треть, а возможно, и удвоится. Повышение расценок планируется с сентября 2025 года. Данное решение было принято руководителями садов после того, как они получили ответы на свои обращения в министерство финансов, министерство образования, к губернатору, уполномоченному по правам человека в Омской области Ирине Касьяновой и в Генеральную прокуратуру.