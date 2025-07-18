Полным ходом идет летняя ремонтная кампания в ресурсоснабжающих организациях.

Сегодня, 18 июля, журналистам рассказали, как идет подготовка к предстоящему отопительному сезону. Летняя ремонтная кампания в Омске предусматривает большой объем работ, ряд которых уже выполнен или находится в стадии завершения.

– Подготовлено 23 теплоисточника из 64, из 1402 км тепловых сетей отремонтировано 421 км, водопроводных сетей приведено в норму 586 км из 1948 км, канализационных сетей – 409 км из 1362 км. Кроме того, из запланированных 16 км тепловых сетей уже заменили 5 км, из запланированных 7 км водопровода заменено 2 км, – перечислил объекты заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Омска Артем Калашников.

Первоочередная работа по подготовке инфраструктуры к отопительному сезону идет на объектах социальной сферы и многоквартирных жилых домов. Как рассказал замдиректора ДГХ, общий процент готовности составляет более 50 %.

За горячие трубы и воду в домах отвечает АО «Тепловая компания», предприятие к отопительному сезону подготовило 55 котлоагрегатов из 97, к тому же на 60 % тепловых сетей проведены гидравлические испытания, выполнен 61 % запланированных работ. На 68 % отремонтированы коммуникации, на 70 % – запорная арматура, а план по восстановлению теплоизоляции перевыполнен и составляет 126 %. Ремонт ЦТП находится на уровне 64 %, а ремонт котельных – 57 %.

– Персонал АО «Тепловая компания» прилагает все усилия, чтобы обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей в предстоящем отопительном сезоне 2025–2026 годов, – подчеркнул заместитель генерального директора по технической политике – главный инженер АО «Тепловая компания» Андрей Лукьянов.

Ремонтные бригады тепловиков работают практически без выходных, среди наиболее проблемных участков, на которых требуется первоочередная замена или ремонт, – Чкаловский поселок и городок Нефтяников.

В Омске капитально отремонтируют 11 участков тепловых сетей протяженностью 30 км в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

– Общая сумма составляет 545 млн рублей, – рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Артем Калашников.

На трех участках работы уже начались, в ближайшие две недели ремонтные бригады зайдут на все объекты. Завершиться работы должны до начала предстоящего отопительного периода. Кроме того, как ранее сообщил глава регионального министерства энергетики и ЖКК Владимир Шнипко, Омская область получила специальный казначейский кредит на обновление сетевого хозяйства, в том числе находящегося на балансе «Тепловой компании». В этом году уже запланированы проектные работы.

Отопление в дома омичей приходит и от еще одного поставщика – АО «Омск РТС». В плановые сроки на предприятии обещают ремонтную кампанию завершить, сейчас на 60 % выполнена подготовка теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии.

Большое внимание уделяется сооружениям водоснабжения и водоотведения, идет замена запорной арматуры и ремонт сетей. В АО «ОмскВодоканал» заверили, что отставаний от графика нет.

В департаменте городского хозяйства отметили, что все дома и социальные объекты должны быть готовы к приему тепла до 15 сентября, теплоснабжающие организации – до 1 ноября, полная готовность всего муниципального образования должна быть обеспечена до 20 ноября.