Ярослав Аскаров отличился успешным стартом сезона-2025/2026.

Ярослав Аскаров вошел в список лучших молодых вратарей НХЛ в возрасте до 25 лет на старт сезона-2025/2026. Информация Российский хоккеиствошел в список лучших молодых вратарей НХЛ в возрасте до 25 лет на старт сезона-2025/2026. Информация опубликована на официальном сайте НХЛ.

Рейтинг основан на мнении тренеров вратарей, директоров и скаутов НХЛ. Первое место занял 24-летний канадец Дастин Вольф из «Калгари Флэймз», второе досталось американцу Спенсеру Найту из «Чикаго Блэкхокс». Третью строчку списка занял 23-летний Ярослав Аскаров, ныне играющий за «Сан-Хосе Шаркс».

Аскаров родился и вырос в Омске, является воспитанником «Авангарда». В 11 лет переехал в Санкт-Петербург, в 2015–2018 годах играл за юношескую команду «Бульдоги». В сезоне-2018/2019 играл в команде МХЛ «СКА-Варяги». В 2020 году он был выбран клубом «Нэшвилл Предаторз» под общим 11-м номером в первом раунде, что стало рекордом среди российских вратарей. Последние два года он играл в клубе АХЛ «Милуоки Эдмиралс», входящем в структуру «Нэшвилла».

Летом 2024 года Аскарова обменяли в «Сан-Хосе Шаркс». В дебютном сезоне за новую команду молодой вратарь провел 13 матчей, показав средний процент отраженных бросков 89,6 %.