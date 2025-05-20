Хоккеист снова в финале на звание лучшего вратаря КХЛ по итогам сезона.

Опубликованы имена финалистов номинации «Лучший вратарь» КХЛ по итогам текущего сезона. Среди них фигурирует знаменитый голкипер омского «Авангарда» Никита Серебряков.

В сезоне регулярки КХЛ Серебряков провел 34 матча, одержав победу в 19 из них. Показатель отраженных бросков составил 92,6 %, а коэффициент надежности равен 2,41. В плей-офф вратарь вышел на лед в 13 играх, одержав 7 побед, отразив 94,1 % бросков.

Конкурентами Серебрякова стали вратари Ярославля и Москвы: Даниил Исаев из «Локомотива» и Владислав Подъяпольский из клубов «Лада» и «Динамо». Лауреат определяется голосованием тренеров всех клубов лиги.

Серебряков не новичок в подобных номинациях – ранее он уже побеждал в состязании за титул лучшего вратаря КХЛ в сезоне 2022/2023, защищая ворота «Адмирала»

Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 29 мая 2025 года.