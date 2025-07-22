Цена на поездку в такси теперь зависит и от качества мобильного интернета.

Интернета нет, цены растут

За последний год цены на такси в Омской области повысились на 10 %, подсчитали аналитики сервиса «Яндекс Такси». В оценке учитывались все влияющие на конечную стоимость поездки факторы: сезонность, погода, дорожная ситуация, время суток и т. д.

Кроме того, на стоимость поездки в такси влияют удорожание автомобилей и их обслуживания, а также ужесточение миграционной политики – к работе водителями такси перестали допускать иностранную рабочую силу. Это тут же привело к нехватке водителей на линии, а в условиях растущего спроса потянуло за собой и цену поездки.

Совсем недавно ко всему имеющемуся добавились и проблемы с мобильным интернетом. Водителям сложно закрыть заказ, отметиться. И это тоже отражается на конечной цене поездки.

– Сейчас это основной фактор подорожания, – сказал в комментарии РБК Омск директор таксопарка «Лидер» на Конева Михаил Блатов. –Меньше перевозчиков готовы работать в таких условиях. В особенности те, для кого это не основной заработок.

Для нормальной работы таксистам приходится покупать сим-карты сразу нескольких операторов, чтобы быть всегда на связи с клиентами. А насколько обоснован рост цен на такси в условиях нестабильного интернета, сейчас проверяет прокуратура. Соответствующее поручение дал генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Таксисты выходят из тени

Долгое время водителями такси работали люди, не имеющие никакого статуса: без трудовых договоров, уплаты налогов и ответственности перед пассажирами. Государство решило навести порядок в этой сфере, инициатива о запуске отраслевого проекта «Такси» исходила от Федеральной налоговой службы.

– Омская область одной из первых присоединилась к проекту, 5 марта 2024 года мы анонсировали о его проведении на масштабном семинаре-совещании, куда пригласили представителей таксомоторного бизнеса, региональные власти. Наблюдая положительный эффект от пилотного проекта, ФНС масштабировала его на территорию Российской Федерации. С 1 декабря 2024 года этот проект уже является федеральным, – отметил начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Омской области Дмитрий Христолюбов.

За последний год количество официально зарегистрированных водителей такси на территории Омской области выросло в 4,7 раза. Сейчас в таксомоторном бизнесе занято 9 121 человек.

Экономический эффект от нововведений – сумма ежемесячной выручки увеличилась на 363,3 млн рублей. Сейчас в такси работают: водители, заключившие трудовой договор с перевозчиком; индивидуальные предприниматели, которым предоставлено разрешение и который осуществляет перевозки легковым такси самостоятельно; плательщики налога на профессиональный доход. Официальная статистика говорит о том, что 80–95 % таксистов являются самозанятыми.

Машины стареют, машины ржавеют

В России наблюдается «старение» автопарка, используемого в качестве такси. Средний возраст автомобилей в ряде регионов превышает 10 лет, а в некоторых достигает 15 и даже 20 лет.

Самая сложная ситуация в Бурятии, где авто с шашечками на борту отметили 21 год эксплуатации, на Чукотке – 19 лет. Самый молодой автопарк – до пяти лет – на Алтае, в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской областях и некоторых других регионах. В Омской области по дорогам бегают машины, которым больше 10 лет. Такая же ситуация в Иванове, Магадане, Рязани.

Топ-10 марок, которые предпочитают таксисты: «Лада», Kia, Hyundai, Volkswagen, Toyota, Renault, Skoda, Chery, Haval, Nissan. Электромобили в качестве такси получили наибольшее распространение в Нижегородской области – там по дорогам едят 420 электрокаров, в Санкт-Петербурге их 300, в Москве – 159, в Омской области – всего один. В регионах с холодным климатом перевозчики не хотят лишних проблем в морозы, распространение электрокаров также сдерживает неразвитость зарядной инфраструктуры.

Осенью начинает свое действие так называемый закон о локализации, который пока вызывает у таксистов лишь эмоции. Закон устанавливает, что использовать в такси можно будет только автомобили отечественной сборки, которым присвоят определенные баллы. В регионах, где в такси работает большое количество самозанятых (а в Омской области, как говорилось выше, их более 80 %), это грозит серьезными проблемами.

– Человек, который работает в такси время от времени на своей машине, не будет покупать новую отечественную модель только для того, чтобы остаться легальным перевозчиком – у многих на это просто нет денег, – заявил в интервью «Известиям» вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. – Поэтому большинство таких таксистов просто уйдут, станут «бомбилами».

Наши люди в булочную на такси не ездят

В комплексе все вышеуказанное может существенно повлиять на дальнейшее развитие рынка такси. И тут главный вопрос – будет ли кому возить пассажиров? В условиях дефицита водителей цены на такси будут такими, что позволить себе такой способ передвижения смогут немногие. Примерно так было в советское время, когда такси заказывали лишь в крайних случаях.

За прошедшие с тех пор десятилетия многие россияне настолько привыкли к этому сервису, что их будет трудно пересадить на общественный транспорт. Последний, как известно, тоже испытывает кадровый дефицит и посредственно исполняет свою функцию.