Экс-генменеджер отметил успех новых руководителей и тренеров омичей.

Бывший генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов прокомментировал свой уход из клуба в начале прошлого сезона. Специалист отметил, что омский клуб дал ему путевку в жизнь, поэтому не видит смысла расстраиваться из-за произошедших перемен.

– Все-таки это тот клуб, который дал мне путевку в жизнь. Но, опять же, все определил результат. Нет смысла расстраиваться уже сейчас. Что-то получилось в первый год, когда я стал генеральным менеджером, потом не получилось. Как есть – так есть, – цитирует слова Курьянова «Чемпионат».

Он добавил, что претензий к команде у него нет, поскольку новые руководители вместе с тренером добились результата.

– Все было в руках, так что… Тут никаких вторых мнений не может быть, все на поверхности и открыто. Вместо нас в «Авангард» пришли новые руководители, новый тренер и дали результат, – подчеркнул Курьянов.

Также Курьянов отказался обсуждать гипотетические сценарии о том, мог ли «Авангард» справиться без «шоковой терапии», отметив, что подобные размышления не имеют смысла. По его словам, впереди много интересных матчей.

Ранее Антон Курьянов рассказал, что согласился занять должность генерального менеджера «ястребов», чтобы не показаться трусом и не избежать ответственности.