Суд признал недействительным договор аренды участка, на котором долгое время размещалась парковка гостиницы «Молодежная».

Арбитражный суд Омской области постановил, что ООО «Комплекс «Дворец молодежи» (КДМ), собственник гостиницы «Молодежная», обязано освободить платную стоянку возле гостиницы и передать ее региональному министерству имущественных отношений в течение одного месяца.

Участок земли площадью 7,2 тыс. кв. м, принадлежащий Омской области, с начала 2001 года передавался в аренду ООО «Дворец молодежи» для организации платной стоянки. В июле 2018 года региональное министерство имущественных отношений уведомило арендатора о расторжении договора, однако площадка так и не была освобождена. Поскольку вопрос не удалось решить в досудебном порядке, министерство направило иск в арбитражный суд.

По информации «РБК Омск», в ходе судебного разбирательства представители ООО «КДМ» заявили, что договор аренды остается действующим, поскольку, по их мнению, после окончания срока он автоматически продлевается на неопределенный период. Кроме того, они аргументировали свою позицию истечением срока исковой давности, поскольку уведомление было направлено еще в 2018 году. Однако суд в своем решении отметил, что срок исковой давности не отменяет содержания документа и не возобновляет действие договора аренды.

Министерство имущественных отношений пыталось взыскать с ООО «КДМ» сумму в размере 352,4 тыс. рублей в качестве неосновательного обогащения и пеней за использование всего земельного участка. Однако суд выяснил, что под платную парковку используется лишь 3,7 тыс. кв. м земли, за которую «Дворец молодежи» своевременно вносил оплату. Более того, было установлено, что арендатор переплатил, из-за чего суд отклонил требования минимущества. ООО «КДМ» теперь имеет месяц для подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд.