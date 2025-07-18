Суд назначил штраф и конфискацию за четки с символикой запрещенного движения.
Называевский городской суд Омской области рассмотрел административное дело о публичном размещении атрибутики запрещенной в России организации. Нарушение совершил 21-летний местный житель, разместивший в своем автомобиле четки с символикой экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (Постановлением Верховного суда Российской Федерации от 17.08.2020 признано экстремистским).
Символика находилась на видном месте салона авто и была доступна для общего обзора, что квалифицируется как нарушение Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». Мужчина полностью признал свою вину.
Рассмотрев материалы дела, суд пришел к выводу, что деяние относится к категории длящихся административных правонарушений и влечет ответственность по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Автовладельцу назначен штраф в сумме 2000 рублей с одновременной конфискацией предмета правонарушения.
Постановление судьи вступило в законную силу.