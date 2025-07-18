Омск-Информ
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·Общество

Реконструкция включает облицовку гранитом, озеленение и установку освещения.

В Омске начались работы по обновлению лестницы, ведущей к комплексу «Океан». Сейчас подрядчики занимаются выравниванием территории и разбирают старую разрушенную подпорную стену. Фото опубликовали в телеграм-канале «Омск_путеводитель».

Напомним, что в рамках реконструкции подрядчику предстоит облицевать лестницу и стены гранитом, установить удобные перила, уложить тротуарную плитку, озеленить территорию, организовать систему отвода воды, смонтировать освещение, а также установить лавочки и мусорные баки. На первом этапе за 1,5 миллиона рублей выполнена подготовительная работа.

Завершить ремонт планируют к ноябрю.

Алексей Новиков
·Общество

Реконструкция включает облицовку гранитом, озеленение и установку освещения.

В Омске начались работы по обновлению лестницы, ведущей к комплексу «Океан». Сейчас подрядчики занимаются выравниванием территории и разбирают старую разрушенную подпорную стену. Фото опубликовали в телеграм-канале «Омск_путеводитель».

Напомним, что в рамках реконструкции подрядчику предстоит облицевать лестницу и стены гранитом, установить удобные перила, уложить тротуарную плитку, озеленить территорию, организовать систему отвода воды, смонтировать освещение, а также установить лавочки и мусорные баки. На первом этапе за 1,5 миллиона рублей выполнена подготовительная работа.

Завершить ремонт планируют к ноябрю.

Алексей Новиков