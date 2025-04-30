Предполагается, что спуск к реке станет утопать в зелени.

Стали известны детали проекта благоустройства участка набережной со смотровой площадкой у памятника Бухгольцу, возле магазина «Океан» в Омске. Ранее сообщалось, что работы выполнит компания «Фаворит» за10 млн рублей.

Подрядчику предстоит сделать облицовку лестницы и стенок гранитом, поставить удобные перила, выложить дорожку тротуарной плиткой, устроить зеленые насаждения, сделать водоотводящую систему, установить фонари для освещения, расставить лавочки и мусорные контейнеры.

Компания уже приступила к реализации проекта. Судя по эскизам, представленным «СуперОмском», предполагается, что спуск к Иртышу станет утопать в зелени. Особое внимание предполагается уделить велосипедной и прогулочной зонам. Всю площадку уложат светлым гранитом, а вдоль дорожек поставят светодиодные светильники с солнечными панелями.

На парапетах возле спуска планируется установить необычные скамейки, словно наслаиваемые на поверхность. В этом году к материалам закупки авторы добавили проектную документацию с объемно-планировочными и архитектурными решениями, ландшафтным дизайном.

Работы входят во второй этап благоустройства. На первом этапе локацию сделали в черновом варианте за 1,5 млн рублей. Объект предполагается сдать в конце октября 2025 года.