Международный форум проходит в Омске 17 и 18 июля.

В Омске идет международный форум «Кооперация без границ». На нем собрались инвесторы и поставщики, которые обсудили вопросы сотрудничества и новых промышленных решений.

Во время форума состоялся «День поставщика», где ГК «Титан» презентовала проекты, направленные на развитие мало- и среднетоннажной химии в регионе. В их числе производство цитратов калия и магния, которые используют в пищевой, фармацевтической и косметической отраслях.

– Инвестиционные проекты компании – это шаг к технологической независимости страны по ряду продуктов малотоннажной химии, – рассказал заместитель генерального директора по производству ГК «Титан» Алексей Данилов. – Мы создаем решения, которые замещают импортные аналоги и укрепляют позиции отечественной химической промышленности. Уверен, что уже в ближайшие годы эти инициативы внесут значимый вклад в экономику региона и страны в целом.

Холдинг планирует завершить реализацию еще двух проектов в этом году. Речь идет о производстве низкомолекулярного высокореакционного полиизобутилена (используют в клеях, герметиках, смазочных материалах и т. д.) и изофорона (применяют как растворитель). Реализация этих проектов позволит создать в Омске более 100 рабочих мест.