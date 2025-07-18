Областные парламентарии меняют законы в связи с муниципальной реформой, а также вслед за поправками в федеральном законодательстве.

Накануне на заседании комитета областного парламента по аграрной политике, природным ресурсам и экологии в формате первого чтения депутаты обсудили законопроект «О внесении поправок в Закон Омской области «О регулировании земельных отношений в Омской области».

По мнению создателей документа, законопроект разработан в том числе для поддержки реформы, проводимой в Омской области, которая направлена на преобразование муниципальных районов и входящих в их состав поселений в муниципальные округа. Учитывая переходный период, установленный областными законами в связи с трансформацией муниципальных образований Омской области, законопроектом планируется ввести правило, согласно которому нормы, касающиеся муниципальных районов Омской области, в равной степени применимы и к соответствующим муниципальным округам Омской области.

Помимо этого, предлагается ввести разный подход к предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование: один для граждан, занимающихся личным подсобным хозяйством, и другой – для граждан, ведущих крестьянское фермерское хозяйство.

После обсуждения и ответов на вопросы, депутаты рекомендовали областному парламенту утвердить предложенный законопроект в первом чтении.

На рассмотрение членов комитета также был представлен документ, созданный в связи с изменениями в федеральном законодательстве. Профильный комитет разработал законопроект «О корректировке статей 3 и 4 областного закона «О компетенциях органов госвласти Омской области в области водных ресурсов и методике расчета и взимания платы за использование водных объектов, расположенных в Омской области».

Нововведения предполагают передачу правительству Омской области полномочий по утверждению правил эксплуатации маломерных судов на водных объектах в пределах региона, а также правил обеспечения безопасности людей на водных объектах. При этом из компетенции других исполнительных органов исключается утверждение правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах.

В итоге комитет принял решение о внесении данного документа на рассмотрение Законодательного собрания и рекомендовал его к дальнейшему обсуждению областным парламентом.