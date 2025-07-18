Депутаты Законодательного собрания Омской области обсудили исполнение регионального бюджета за 2024 год.

Накануне состоялось очередное заседание комитета финансовой и бюджетной политики Заксобрания Омской области. Центральным вопросом повестки заседания стал проект закона «Об исполнении областного бюджета за 2024 год», представленный областным министерством финансов.

Доходы областного бюджета за 2024 год продемонстрировали положительную динамику, превысив показатели предыдущего года на внушительные 6,3 млрд рублей. Итоговая сумма доходов составила 151,9 млрд рублей. Расходы областного бюджета также выросли, достигнув 160 млрд рублей, что на 4,4 млрд рублей больше, чем в 2023 году. Увеличение расходов обусловлено масштабными инвестиционными проектами, направленными на улучшение качества жизни населения и развитие инфраструктуры региона. Несмотря на рост расходов, область сохранила свою финансовую устойчивость. Все социальные обязательства перед населением были выполнены в полном объеме, что является важнейшим показателем эффективности бюджетной политики. При этом около двух третей расходов бюджета были направлены на финансирование первоочередных социально значимых программ.

В частности, объем социальных выплат гражданам вырос на 3,1 млрд рублей, достигнув почти 19 млрд рублей. Это означает реальное улучшение уровня жизни значительной части населения региона.

Более подробно рассмотрев структуру расходов, можно отметить, что значительная часть бюджетных средств – 109,6 млрд рублей – была направлена на социально-культурную сферу. Это включает в себя финансирование таких ключевых отраслей, как здравоохранение, образование, культура, физкультура и спорт, туризм.

Значительные средства были выделены на реализацию программ по формированию комфортной городской среды, что призвано улучшить качество жизни омичей. Кроме того, финансировались программы развития промышленности, поддерживались правоохранительная деятельность, охрана окружающей среды и сельское хозяйство. Это свидетельствует о сбалансированном подходе к бюджетному планированию, учитывающему потребности различных секторов экономики и социальной сферы. Отдельного внимания заслуживает инвестиционная составляющая расходов областного бюджета. Значительная часть инвестиций была направлена на реализацию крупных инфраструктурных проектов. В частности, были выделены существенные средства на дорожные работы, строительство новых школ и решение проблемы аварийного жилья путем переселения граждан. Это демонстрирует стремление региональных властей к модернизации инфраструктуры и улучшению жилищных условий населения. Немаловажную роль в структуре расходов играет поддержка муниципальных образований. Более трети всех расходов – 56,3 млрд рублей – были направлены на эту цель.

В рамках исполнения областного бюджета за 2024 год были профинансированы несколько важных национальных проектов, таких как «Безопасные и качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Образование», «Здравоохранение» и другие. Участие региона в реализации этих масштабных государственных программ позволило привлечь дополнительные федеральные средства и реализовать крупные инфраструктурные и социальные проекты в интересах всех жителей области.

В целом анализ исполнения областного бюджета за 2024 год демонстрирует устойчивое финансовое положение региона, эффективное использование бюджетных средств и приоритетное внимание к социальной сфере и развитию инфраструктуры.

По итогам обсуждения депутаты решили рекомендовать Законодательному собранию принять документ сразу во всех чтениях.