Депутаты областного парламента обсудили региональный сельский туризм, который активно начал развиваться три года назад.

Накануне, на заседании комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии областного парламента депутаты проявили большой интерес к информации о поддержке, оказываемой развитию сельского туризма в регионе. Подробно о проектах, грантах, субсидиях рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Николай Филонов.

Сельский туризм – новое направление, только с 2022 года Омская область начала принимать участие в конкурсных отборах на соответствующие гранты Минсельхоза России. Специфика сельского туризма заключается в том, чтобы не только показать гостям особенности жизни в глубинке, но и увеличить продажи сельхозпродукции.

Николай Филонов уточнил, кто может претендовать на гранты на развитие сельского туризма. Это сельхозтоваропроизводители, за исключением личных подсобных хозяйств, относящиеся к категории «малое предприятие» или «микропредприятие», в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», у которых имеется земельный участок, на котором запланирована реализация проекта развития сельского туризма.

Основные виды деятельности заявителей должны соответствовать кодам классов 01 «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях», 03 «Рыболовство и рыбоводство». В случае если заявителем является сельскохозяйственный потребительский кооператив (кроме сельскохозяйственного потребительского кредитного кооператива), допускается наличие основного вида деятельности, соответствующего кодам класса 10 «Производство пищевых продуктов», рассказал заместитель министра.

Пока победителями конкурсных отборов Минсельхоза России в Омской области признаны пять проектов. Первопроходцами, с 2023 года, стали три инициативы. Елена Герцог из Большеуковского района запустила проект «Сладово». Речь идет о сборе ягод, посещении пастбища, копчении мяса и рыбы, рыбалке, экскурсиях. Гостей знакомят с сельскохозяйственными животными редких пород.

Базу отдыха и агротуризма «Баженовские просторы» в Саргатском районе открыл глава КФХ Григорий Мартынов. В Муромцевском районе ООО «Аргосервис» развивает проект «Малинкино» – это воссозданная сибирская деревня XIX века.

В 2024 году государственную поддержку получил проект агротуризма главы КФХ Олега Малыгина «Алексеевская благодать» в Кормиловском районе. Это домики в лесу с пасекой и баней. А в 2025 году федеральный грант предоставлен кооперативу «Молочный» в Тюкалинском районе на развитие базы отдыха «Озеро Лебяжье».

– Сельскохозяйственными товаропроизводителями в рамках гранта «Агротуризм» приобретено 12 единиц средств размещения – это дома, модульные дома, 10 единиц техники и транспортных средств, обустроены четыре игровые площадки, приобретена мебель и оборудование для оснащения средств размещения, построены три бани. Трудоустроено 13 новых постоянных работников. Посетили объекты сельского туризма 1262 туриста и 790 экскурсантов, – привел статистику Николай Филонов.

Минсельхоз России меняет правила предоставления грантов на развитие сельского туризма уже с 2026 года. Целевые направления расходования будут распределяться на две меры поддержки: в виде гранта «Агротуризм» и субсидии на развитие сельского туризма. Причем грант «Агротуризм» будет предоставляться на реализацию проекта сроком на 5 лет. А в виде субсидии на развитие сельского туризма будут возмещаться произведенные затраты в размере 50 %, но не более 5 млн рублей.

Депутаты, представляющие сельские территории, уверены, что в Омской области гораздо больше объектов, которые можно развивать в качестве агротуристического направления. И важно простимулировать тех, кто готов заниматься этим направлением. Кроме увеличения сбыта продукции сельхозпроизводства, речь также идет о создании новых рабочих мест, закреплении на территориях молодых людей.

Информацию министерства сельского хозяйства и продовольствия региона депутаты приняли к сведению единогласно. А председатель профильного комитета Владимир Пушкарев подчеркнул, что агротуризм находится в начале большого пути, и у него, несомненно, большое будущее.