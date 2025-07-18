Омск-Информ
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·Общество

И.о. главврача стала бывший заместитель по организационно-методической работе.

В БУЗОО «Городская больница № 2» назначен исполняющий обязанности главного врача. Эту должность заняла Татьяна Геншель, сообщает портал «СуперОмск». 

До этого она работала заместителем руководителя по вопросам организационно-методического обеспечения в данном учреждении. 

Ранее, с апреля 2024 года, пост главного врача городской больницы № 2 занимал Максим Казанцев. В июне этого года он ушел из жизни в 42-летнем возрасте после затяжной болезни.

1321Алексей Новиков
·Общество

И.о. главврача стала бывший заместитель по организационно-методической работе.

В БУЗОО «Городская больница № 2» назначен исполняющий обязанности главного врача. Эту должность заняла Татьяна Геншель, сообщает портал «СуперОмск». 

До этого она работала заместителем руководителя по вопросам организационно-методического обеспечения в данном учреждении. 

Ранее, с апреля 2024 года, пост главного врача городской больницы № 2 занимал Максим Казанцев. В июне этого года он ушел из жизни в 42-летнем возрасте после затяжной болезни.

1321Алексей Новиков