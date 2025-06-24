Ему было 42 года.

Вчера, 23 июня, в Омске скончался главный врач БУЗОО «Городской больницы № 2» Максим Казанцев. Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, он ушел из жизни после продолжительной болезни в возрасте 42 лет. У него остались жена и двое детей.

– Успехи Максима Николаевича признавали коллектив и руководство Министерства здравоохранения Омской области. За короткий срок, благодаря своему упорному труду и преданности делу, он возглавил одно из крупных медицинских учреждений Омска, получил Почетную грамоту Министерства здравоохранения Омской области, благодарность министра здравоохранения Российской Федерации, нагрудный знак Министерства здравоохранения Омской области «Отличник здравоохранения Омской области», – сообщили в ведомстве.

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов отметил, что это огромная потеря для омского здравоохранения.

Прощание с Максимом Казанцевым состоится 25 июня в 14:00 на территории ГБ № 2 по адресу: 3-я Транспортная, 1.