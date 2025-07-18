Эксперт объяснила, что должно насторожить во вкусе и внешнем виде.

Фрукты нужно обязательно мыть перед употреблением – на их кожуре скапливаются пыль, микробы и даже яйца паразитов, особенно если они долго хранились в ненадлежащих условиях. Все это легко может попасть внутрь плода при разрезании ножом.

Как пояснила доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биобезопасности РОСБИОТЕХа Полина Кулач, арбузы, как и другие фрукты и овощи, при нарушении технологий выращивания могут содержать нитраты и пестициды.

– Есть несколько признаков, которые помогут выбрать безопасный плод. К подозрительным внешним признакам относятся: слишком глянцевая кожура – может указывать на обработку химикатами для долгого хранения; желтоватые или белые прожилки внутри мякоти – признак высокого содержания нитратов. Также к подозрительным признакам относится неравномерная окраска мякоти (светлые и темные пятна) – возможен избыток удобрений, – приводит слова эксперта издание «Газета.ру».

Если арбуз кажется безвкусным, водянистым или имеет химический привкус – это повод насторожиться. О небезопасности плода может также говорить слишком насыщенный красный цвет мякоти с фиолетовым оттенком – такой окрас часто свидетельствует о высоком содержании нитратов. Проверить арбуз можно и в домашних условиях: достаточно опустить кусочек в стакан воды. Если жидкость приобретает розоватый оттенок – в плоде, скорее всего, есть нитраты. Прозрачная вода говорит о безопасности. Для более точной оценки специалист рекомендует использовать нитрат-тестер – допустимый уровень для арбузов составляет не более 60 мг/кг.

– Лучше покупать арбузы в августе – сентябре, когда они созревают естественным путем. Избегайте стихийных рынков возле дорог (арбузы впитывают тяжелые металлы). Выбирайте арбузы целые, без трещин и вмятин, с сухим хвостиком (признак спелости), – посоветовала Кулач.

Эксперт также добавила, если возникают сомнения в качестве арбуза, лучше проверить мякоть самостоятельно или приобрести плод в проверенном месте.