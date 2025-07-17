В 2025 году в регионе показатель кредитования увеличился на 60 %.

За первую половину 2025 года «Россельхозбанк» направил на поддержку сезонных работ в Прииртышье 6 млрд рублей. Этот показатель на 60 % выше, чем за аналогичный период 2024 года.

– Наша приоритетная задача – оказывать своевременную финансовую помощь фермерам и сельскохозяйственным предприятиям региона, – рассказал директор Омского «Россельхозбанка» Лев Янеев. – В рамках прошедшей посевной кампании мы в режиме реального времени отслеживали потребности наших земледельцев и животноводов. Это позволило максимально оперативно реагировать и оказывать необходимое финансовое содействие.

Основной объем денежных средств (более 75 %) аграрии Омской области получили на льготных условиях.

– Для фермеров доступ к льготным кредитам является одним из ключевых факторов, влияющих на развитие бизнеса, – сказал председатель ассоциации «Народный фермер» Омской области, замглавы КХ «Тритикум» Максим Левшунов.– Благодаря участию «Россельхозбанка» в финансировании сезонно-полевых работ аграрии нашего региона смогли заложить прочную основу в фундамент будущих успехов.

Всероссийский масштаб

В целом по России с начала года «Россельхозбанк» направил на поддержку сезонных работ 494,4 млрд рублей, что на 5 % выше, чем за аналогичный период 2024 года. Количество выданных кредитов выросло на 6 %. Почти половина – 237,2 млрд рублей – предоставлены в рамках механизма государственной поддержки, то есть на льготных условиях.

Наибольший прирост в кредитовании посевной наблюдается в Северо-Западном федеральном округе (на 25 %), Приволжском (на 19 %) и Северо-Кавказском (на 15 %). Значительные объемы кредитных средств на полевые работы получили аграрии Краснодарского края, Воронежской, Белгородской, Московской, Липецкой, Пензенской, Саратовской, Ростовской и Тамбовской областей.

Интересно, что в рамках кредитования сезонных полевых работ существенно увеличилась поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. В частности, объем кредитования малых и микропредприятий вырос более чем на 35 % по сравнению с первым полугодием прошлого года – до 70 млрд рублей.

Ранее заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев отмечал, что в 2025 году посевная площадь в России должна составить порядка 84 млн га – примерно на 1 млн га больше, чем годом ранее.

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