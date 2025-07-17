Социально ориентированным некоммерческим организациям могут продлить срок аренды помещений.

Сегодня, 17 июля, на пленарном заседании Омского городского Совета депутаты внесли поправки и утвердили новый порядок предоставления во владение и (или) пользование муниципального имущества города Омска. Изменения касаются социально ориентированных некоммерческих организаций, которые арендуют помещения, принадлежащие городу.

Если СО НКО проведут ремонт или реконструкцию арендованных квадратных метров, то им смогут продлить срок аренды от двух до пяти лет, сейчас действие договора длится год.

Сроки определяются на основании рекомендаций комиссии по имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, администрация города будет отслеживать все вложения, работу и усилия арендаторов.

Председатель комитета по муниципальной собственности Омского городского Совета Максим Астафьев на пленарном заседании рекомендовал к голосованию проект решения. Депутаты его поддержали.

–- В дальнейшем работа с НКО будет продолжена, ожидаем предложений, – сказал Астафьев.

Добавим, что имущественная поддержка СО НКО оказывается в части предоставления муниципальных помещений на праве безвозмездного пользования, а также на праве аренды с установлением размера арендной платы за пользование помещениями в размере 50 % от рыночной стоимости аренды муниципальных помещений. Новая мера позволит организациям развивать инфраструктуру.