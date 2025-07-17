Специалисты считают, что деревья нужно спасать с помощью сожжения пораженных веток.

Садоводы-любители из Тевризского района Омской области заметили опасную аномалию. На деревьях душистой черемухи в этом году вместо ягод появились стручки.

По данным Управления сельского хозяйства Тевризского района, деревья изменила болезнь – паразитический сумчатый гриб рода Тафрина (Taphrina pruni), которую еще называют «кармашки слив» или «сумчатая болезнь». Как сообщает газета «Правда севера Тевризского района», гриб поражает плоды не только черемухи, но также сливы, вишни и терна. Отметим, что для людей такие измененные стручки не опасны, но могут полностью уничтожить урожай.

– Нужно тщательно удалить и сжечь больные плоды-кармашки (как осыпавшиеся на землю, так и оставшиеся на ветвях), пока они не начали «пылить». Особенно сложно это сделать на больших деревьях. Поэтому легче обрезать и сжечь ветки, на которых появились кармашки, – советует начальник Управления сельского хозяйства Тевризского района Александр Готфрид.

В качестве профилактики осенью нужно будет опрыскать растения бордоской смесью или медным купоросом. Ранней весной обработку придется повторить.