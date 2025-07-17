Главное событие – отчет мэра, один из ключевых вопросов – поправки в городской бюджет.

Сегодня, 17 июля, на пленарном заседании депутаты Омского городского совета дали оценку деятельности главы города и администрации в 2024 году. С отчетом выступил Сергей Шелест.

– Доклад освещает совместную деятельность и администрации города, и депутатов горсовета, потому что было построено значительное количество новых линий освещения, дорог, ремонтировались мосты и школы. Весь бюджет был направлен на развитие инфраструктуры и решения социальных вопросов, – сказал спикер горсовета Владимир Корбут об отчете мэра.

На заседании также было принято решение об увеличении расходной части бюджета на 400 млн рублей. Средства пойдут на развитие города и решение первоочередных задач, в том числе направленных на обеспечение безопасности.

Параметры бюджета теперь выглядят так: доходная часть составит 43,2 млрд рублей, расходная – 45,7 млрд рублей. Дефицит – 2,5 млрд рублей, или 11,8 % от общего объема доходов бюджета, что превышает пороговое значение. Однако, как пояснили в мэрии, если обстоятельства связаны с безопасностью, то такое превышение допустимо. Депутаты уверены, что при формировании бюджета во второй половине 2025 года сумму дефицита удастся уменьшить.

На пленарном заседании горсовета депутаты проголосовали и за увеличение суммы расходов бюджета 2026 года, средства пойдут на совершенствование транспортной инфраструктуры. Председатель комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Дмитрий Лицкевич прокомментировал поправки в бюджет в этой части расходов.

– На нашем комитете был рассмотрен вопрос о дополнительном финансировании разработки проектно-сметной документации для строительства развязки у метромоста в створе улиц Булатова – Оржоникидзе – Фрунзе, – сказал Лицкевич.

На проектирование заложено 10,9 млн рублей, городские власти говорят о развязке как о сложном объекте, где много коммуникаций, которые нужно будет перенести.

Депутаты горсовета на предотпускном пленарном заседании приняли решения, которые касаются топонимики Омска. Так, улицы в новых микрорайонах Центрального округа будут названы в честь городов-побратимов из Беларуси: Могилева, Гродно и Бреста. Улица в границах 21-й Амурской, полосы отвода железной дороги на станцию Комбинатскую и Пушкинский тракт будет носить имя Владимира Шереметова – героя СВО. Остановке общественного транспорта «Хлебозавод» на улице 22-го Партсъезда присвоят новое название – «Кондитерская фабрика «Сладонеж».

Весенняя сессия завершилась, депутаты уходят на парламентские каникулы. Им предстоит работа, которая будет связана с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня города, который в этом году отмечается совместно с Днем Омской области.

– В этом году нам необходимо будет открыть все школы, которые закрывали на двухгодичный ремонт, включая 88-ю и 155-ю из Серебряного Берега, – сказал председатель Омского городского совета.

Осенняя сессия горсовета начнется 8 сентября. 14 сентября состоятся довыборы, депутатский корпус пополнится новыми народными избранниками, которым доверят представительское право омичи избирательных округов № 11 и 23.