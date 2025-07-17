Омск-Информ
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·Спорт

Виталий Пинчук переподписал контракт с минским клубом еще на один год.

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук переподписал контракт с белорусским клубом на грядущий сезон. Ранее сообщалось, что на молодого форварда претендовал омский «Авангард».

Как сообщил в своем телеграм-канале инсайдер Артур Хайруллин, зарплата Пинчука по новому контракту с бело-голубыми составит около 15 млн рублей в год.

В ходе регулярного чемпионата-2024/2025 Пинчук набрал 43 (25+18) очка в 66 поединках при показателе полезности +14 и 24 минутах штрафа. В плей-офф на его счету 11 (5+6) баллов в 11 встречах при показателе полезности +10 и 2 минутах штрафа.

1185Мария Филимонова
·Спорт

Виталий Пинчук переподписал контракт с минским клубом еще на один год.

Нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук переподписал контракт с белорусским клубом на грядущий сезон. Ранее сообщалось, что на молодого форварда претендовал омский «Авангард».

Как сообщил в своем телеграм-канале инсайдер Артур Хайруллин, зарплата Пинчука по новому контракту с бело-голубыми составит около 15 млн рублей в год.

В ходе регулярного чемпионата-2024/2025 Пинчук набрал 43 (25+18) очка в 66 поединках при показателе полезности +14 и 24 минутах штрафа. В плей-офф на его счету 11 (5+6) баллов в 11 встречах при показателе полезности +10 и 2 минутах штрафа.

1185Мария Филимонова