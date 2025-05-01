О возможном переходе Пинчука в омскую команду высказался экс-главный тренер хоккейной сборной Беларуси.

Бывший главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров высказался об интересе омского «Авангарда» к Виталию Пинчуку. Нападающий минского «Динамо» в регулярке набрал 43 (25+18) очка в 66 поединках при полезности «+14» и 24 минутах штраф. В плей-офф – 11 (5+6) баллов в 11 встречах при полезности «+10» и 2 минутах штраф. Он стал лучшим бомбардиром «зубров» в нокаут-раунде.

– Почему бы не пойти на другие деньги. Будет ли там рост? Будет, «Авангард» – очень неплохая команда, показала хороший хоккей. На следующий год Омск будет на первом-втором месте Востока, однозначно. Менеджмент у них провёл очень сильную работу, – цитирует Михаила Захарова Вelarushockey.com со ссылкой на Legalbet.by.

Добавим, что у Виталия Пинчука с минским «Динамо» есть действующий еще сезон контракт.