Омск-Информ
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·Общество

Церемония пройдет завтра, 18 июля.
Союз журналистов Омской области объявил о прощании с известным журналистом и обозревателем газеты «Вечерний Омск» Александром Коршуновым. Церемония пройдет завтра, 18 июля, с 11:00 до 12:00 в ритуальном зале по адресу: улица 10 лет Октября, 208в.
Похороны пройдут на Северо-Восточном (Пушкинском) кладбище. Поминальный обед запланирован на 14:00 в ресторане «Клуб деловых людей», расположенном по адресу: улица Яковлева,143. Организаторами предусмотрен трансфер от ритуального зала.
Напомним, что Александр Коршунов скончался вчера, 16 июля. Он проработал в редакции «Вечернего Омска» шесть лет. 
Мария Филимонова
·Общество

Церемония пройдет завтра, 18 июля.
Союз журналистов Омской области объявил о прощании с известным журналистом и обозревателем газеты «Вечерний Омск» Александром Коршуновым. Церемония пройдет завтра, 18 июля, с 11:00 до 12:00 в ритуальном зале по адресу: улица 10 лет Октября, 208в.
Похороны пройдут на Северо-Восточном (Пушкинском) кладбище. Поминальный обед запланирован на 14:00 в ресторане «Клуб деловых людей», расположенном по адресу: улица Яковлева,143. Организаторами предусмотрен трансфер от ритуального зала.
Напомним, что Александр Коршунов скончался вчера, 16 июля. Он проработал в редакции «Вечернего Омска» шесть лет. 
Мария Филимонова