Обозреватель «Вечернего Омска» скончался на 68-м году.

Сегодня, 16 июля, стало известно о кончине известного обозревателя газеты «Вечерний Омск» Александра Коршунова. Журналист скончался на 68-м году жизни после продолжительной болезни.

Александр Коршунов родился 12 января 1958 года. Окончив Омский госуниверситет, он начал профессиональный путь в редакции «Вечернего Омска», где проработал шесть лет.

Коллеги вспоминают его как доброжелательного, чуткого человека и настоящего профессионала, владеющего словом в совершенстве.

– Невозможно поверить, что Саши больше нет. Я помню его еще по студенческим временам и по старой «Вечерке». Он был журналистом с большой буквы и удивительно добрым человеком. Прощай, Саша. Мы будем помнить тебя с благодарностью за ту радость, которую ты приносил своим присутствием, – сказал главный редактор ООО «Омские городские СМИ» Евгений Назаренко.

Генеральный директор медиахолдинга Евгения Мальцева подчеркнула, что Александр Коршунов вдохновлял коллег на протяжении многих лет, тонко чувствовал события и умел найти неожиданный ракурс даже в самых простых темах. Он одинаково уверенно работал в жанре интервью, репортажа, аналитики – писал о спорте, политике, экономике. Его тексты отличались глубиной, а подход – точностью и профессионализмом. Александр оставил значимый след в жизни редакции и в сердцах всех, кто с ним работал.