Ранее голкипера обменяли из Омска в СКА на Никиту Серебрякова.

Экс-голкипер «Авангарда» Станислав Бережной продолжит карьеру в НХЛ. 22-летний игрок подписал двухлетний контракт с «Чикаго Блэкхоукс». Как уточняет пресс-служба клуба, его годовая зарплата составит около 975 тысяч долларов. До этого Бережной расторг контракт с московским «Динамо» по собственному желанию. Об этом сообщает «Чемпионат».

Станислав Бережной перешел в состав московского «Динамо» 8 июля в результате обмена с СКА. Однако вскоре после перехода вратарь решил уехать за океан. Несмотря на это, его права в КХЛ по-прежнему принадлежат «Динамо».

В прошлом сезоне Станислав Бережной лишь однажды вышел на лед в составе СКА, отразив 9 из 11 бросков. Большую часть сезона он провел в «СКА-Неве» в ВХЛ, где сыграл 13 матчей: в шести из них команда одержала победу, а сам вратарь отразил 93,1 % бросков с коэффициентом надежности 2,49.

В составе «Омских Ястребов» игрок выступал с 2020 по 2024 год. За это время вратарь провел 117 матчей, в которых его команда одержала 63 победы и 32 поражения.

Напомним, что 20 ноября в результате обмена в Омск перешел голкипер Никита Серебряков и нападающий фарм-клуба питерцев «СКА‑Нева» Эмиль Галимов. Состав питерцев в свою очередь пополнил молодой вратарь.