Трое омичей увозили животных по ночам.

Шербакульский районный суд Омской области завершил рассмотрение уголовного дела о серии краж сельскохозяйственного скота. Подсудимые, трое мужчин из Омска, признаны виновными по пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору»).

По версии обвинения, группа заранее договорилась совершить серию краж скота, используя личный автомобиль одного из преступников. Ночью они ездили по селам Шербакульского района, проникая в слабо охраняемые загоны и похищая баранов и овец. Украденный скот впоследствии продавался, а деньги делились между сообщниками.

Последнее преступление удалось раскрыть сотрудникам Госавтоинспекции ОМВД России по Шербакульскому району. Автомобиль с подозреваемыми был задержан с украденными животными прямо в салоне и багажнике.

– Пояснить полицейским, откуда в салоне и багажнике машины находятся 8 баранов, водитель не смог, – отметили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

За период с 15 октября по 17 ноября 2024 года мужчинам удалось похитить более 40 животных у 6 сельчан. Общий ущерб от действий преступников составил порядка 600 тыс. рублей. Они полностью признали вину. Часть ущерба возмещена добровольно, кроме того, восемь голов скота удалось вернуть владельцу.

Двое преступников получили наказания в виде обязательных работ продолжительностью 320 и 280 часов соответственно. Третий участник получил освобождение от уголовной ответственности ввиду примирения сторон.