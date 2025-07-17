Депутаты областного парламента рассмотрели изменения в блок законов, связанных с образованием, профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних и вопросов опеки.

Накануне на заседании комитета по образованию, науке, культуре и молодежной политике областного парламента рассматривались грядущие изменения в региональном законодательстве, связанные с муниципальной реформой. В блоке вопросов, представленных областным министерством образования, прозвучал доклад о взаимодействии органов, организаций и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Омской области.

По словам замминистра образования Омской области Оксаны Груздевой, профилактика правонарушений охватывает практически всех несовершеннолетних, начиная со школьного возраста. Это более 300 тысяч школьников и студентов. Идет работа и с родителями. Система мероприятий направлена на формирование здорового образа жизни, патриотическое воспитание, привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Сегодня в области детским движением охвачено более 95 тысяч школьников, в том числе это туристическое, экологическое, юнармейское направления и другие. Работают более 2 тысяч детских объединений. К примеру, только в «Движении первых» состоят более 124 тысяч обучающихся, в том числе 1200 человек, состоящих на профучете.

Летнее оздоровление за счет бюджета коснулось 66 тысяч детей и подростков, 8,5 тысячи были временно трудоустроены на время каникул.

Для родителей существует множество инструментов, в частности круглосуточный чат-бот «Сообщи. Помоги», платформа «Семейный навигатор», телеграм-канал «Омские родители», работает «Областное родительское собрание». Все это направлено на повышение компетенции родителей в воспитании детей.

Более 1000 наставников курируют более 2 тысяч подростков, состоящих на различных видах учета. Такое краткосрочное наставничество дает свои положительные результаты.

Динамика уровня подростковой преступности показывает снижение – с 122 преступлений до 86 случаев за аналогичные периоды прошлого и текущего годов.

К результатам межведомственного взаимодействия можно отнести следующее: 58 % семей преодолели кризисную ситуацию, более чем на 6 % снизилась численность детей-сирот, 40 детей возвращены в родные семьи.

В целом говорилось о государственных программах и комплексных планах для эффективной защиты прав и интересов ребенка, об оказании помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, о воспитательной работе в образовательных учреждениях.

Также обсуждалась реализация регионального закона «Об отдельных вопросах организации и осуществления деятельности в сфере опеки и попечительства над несовершеннолетними, а также учета и устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в Омской области».

В следующем докладе, представленном региональным минобром, речь шла о комплексе мер по профилактике социального сиротства, о развитии форм семейного устройства детей, об организации работы по сопровождению детей в замещающих семьях и контроле за условиями их содержания. Были представлены статистические данные.

Так, за последние 3 года в области существенно уменьшилось количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В сравнении с 2021 годом количество детей-сирот уменьшилось на 19 %.

Сегодня в банке данных о детях-сиротах состоит всего 481 ребенок. А в 2022 году их было 608. Также в последние 3 года заметно сократилось количество детей, родители которых лишены родительских прав либо ограничены в родительских правах.

Депутаты обсудили доклады Оксаны Груздевой. Вопросы касались, в частности, смертности детей на водоемах. Выяснилось, что места купания детей контролируются постоянно, а не патрулируются, как это было раньше. Что касается правонарушений, то их стало больше не со стороны несовершеннолетних, а в их отношении – со стороны взрослых.

По результатам обсуждения, проект закона Омской области «О внесении изменений в отдельные законы Омской области», подготовленный областным министерством образования и касающийся трех областных законов, рекомендован к рассмотрению областному парламенту.