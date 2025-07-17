Ближайшие два года станут для омичей возможностью быть в центре знаковых событий.

Омичи приняли активное участие в голосовании по определению молодежной и культурной столиц России 2025 и 2026 годов соответственно, заявил мэр города Сергей Шелест. Благодаря победе в обоих конкурсах Омск получил дополнительные возможности для развития.

– Ближайшие два года станут для омичей возможностью быть в центре знаковых событий. Это результат победы Омска по итогам федеральных голосований 2024 года, присудивших нашему городу статусы молодежной столицы России на 2025 год и культурной столицы России на 2026 год. Решающую роль в этой победе сыграли поддержка и активность жителей города, – сказал градоначальник, выступая с докладом за 2024 год перед депутатами горсовета. – Участие творческих коллективов Омска в мероприятиях 2025 года в статусе молодежной столицы России – первый этап реализации возможностей, завоеванных городом.

Шелест также особо отметил подготовку Омска к празднованию 80-летия Великой Победы. Основные работы пришлись на 2024 год, и было сделано многое – приведены в порядок все мемориальные объекты на территории города.

– Большую помощь в этом оказали меценаты. Так, «Омское моторостроительное объединение им. П. И. Баранова» выполнило реконструкцию памятника «Омичам – труженикам тыла». Также ремонтные работы проведены на мемориалах, расположенных на территории бывшего Сибзавода, Мебельной фабрики, завода им. Козицкого, – сообщил мэр.

За счет поддержки федерального центра в парке Победы появилось новое пространство – парк «Патриот» с экспозицией военной техники, находящейся на вооружении Армии России, и современными медианосителями, что позволяет проводить зрелищные, интерактивные мероприятия, интересные посетителям любого возраста.