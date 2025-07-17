Имея в распоряжении всего 45 млрд рублей, власти прилично вкладываются в развитие города – расселяют аварийное жилье, ликвидируют свалки и освещают улицы.

Выступая перед депутатами горсовета с докладом за 2024 год, мэр Омска Сергей Шелест рассказал о наполнении и расходовании муниципального бюджета.

За прошлый год его доходная часть выросла почти на 11 % и составила более 45 млрд рублей. При этом, если опираться на методику Минфина России, нормативный бюджет Омска на 2024 год должен был составлять не менее 70 млрд рублей, и это без учета средств на исполнение судебных решений. Несмотря на довольно скудную казну, власти прилично вкладываются в развитие инфраструктуры города.

– Мы стараемся максимально эффективно использовать каждый бюджетный рубль. Даже в условиях исторического максимума ключевой ставки и, как следствие, увеличения кредитной нагрузки уделяем особое внимание исполнению судебных решений. В прошлом году направили 3,8 млрд рублей на расселение аварийного жилья, капремонт многоквартирных домов, ликвидацию свалок, устройство наружного освещения и устранение предписаний контролирующих органов, – отметил градоначальник.

Привлекать дополнительное финансирование властям Омска удается за счет системной работы с правительством области, которое активно помогает в развитии города.