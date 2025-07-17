Зарплаты водителей общественного транспорта и работников УДХБ тоже растут.

Омские власти продолжают системную работу по обновлению общественного транспорта и парка коммунальной техники. Как сообщил в своем докладе депутатам горсовета мэр Сергей Шелест, за последние пять лет по нацпроектам было закуплено 178 новых экологичных автобусов и 62 троллейбуса. Еще 20 автобусов и 49 троллейбусов город получил в рамках инфраструктурного бюджетного кредита и программ Газпрома.

Благодаря этому 40 % парка «Пассажирского предприятия № 8» сегодня составляют новые автобусы (198 из 493). Троллейбусный парк обновлен на две третьих (11 из 167 имеющихся).

– Новая техника теперь обслуживает восемь городских маршрутов. Однако для ее работы нужны люди. Благодаря увеличению заработной платы мы смогли привлечь с середины прошлого года более 130 водителей автобусов, – заявил мэр.

Сегодня водители автобусов в среднем зарабатывают 110 тыс. рублей в месяц при полной выработке часов. За счет повышения зарплат также удалось снизить дефицит работников БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», занимающихся содержанием дорог и благоустройством общественных пространств. Сегодня неквалифицированные рабочие зарабатывают 35 тыс. рублей, водители и механизаторы – 50–60 тысяч.

– Кроме того, продолжаем вкладываться в техническое перевооружение УДХБ – закупаем новую дорожную технику. По итогам прошлого года купили фронтальные погрузчики, грейдеры, навесное оборудование – всего 13 единиц техники на 160 млн рублей. Еще 57 единиц – уже в этом году на сумму около 430 млн рублей, – отметил в своем докладе Сергей Шелест.

Эти меры позволили улучшить содержание улично-дорожной сети Омска. Снег в городе прошлой зимой убирали гораздо лучше, чем было раньше.