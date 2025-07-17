Специалисты советуют избегать сложных блюд и следить за чистотой в заведении.

С начала сезона летних веранд все чаще происходят случаи пищевых отравлений, заявила руководитель Центра компетенций по пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. Эксперт назвала причины.

- Главная проблема летних кафе - нарушение температурного режима хранения продуктов. В жару мясные и рыбные блюда, молочные продукты и салаты с майонезной заправкой становятся идеальной средой для размножения патогенных микроорганизмов. Безопасный срок хранения таких продуктов на открытом воздухе сокращается в разы, - цитирует Спеценко издание «Лента.ру».

По словам эксперта, еще одна типичная проблема летних кафе - некачественный лед в напитках. Как пояснила Спеценко, в заведениях общественного питания нередко пренебрегают производственным контролем за льдом и забывают регулярно мыть и дезинфицировать ледогенераторы. Это также может стать причиной пищевых отравлений.

- Дополнительный фактор риска - это уличная грязь, которая оседает на продуктах и посуде. На открытых верандах, расположенных вдоль оживленных улиц, в еду попадают выхлопные газы, дорожная пыль и другие загрязнители. Это опасно, когда пища остается неприкрытой даже в течение нескольких минут. Если не хочется сидеть в душном помещении, стоит отдать предпочтение заведениям в зеленых зонах вдали от дорог, - добавила Спеценко.

Эксперт порекомендовала омичам быть особенно внимательными при посещении летних кафе: выбирать проверенные места, отдавать предпочтение блюдам, приготовленным на глазах у клиента, избегать сложных салатов с множеством ингредиентов и обязательно обращать внимание на санитарное состояние заведения.