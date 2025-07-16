Проект подготовила «Газпромнефть-СМ» в ходе большой эколого-просветительской работы.

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» вместе с парком «Птичья гавань» и изданием «Аргументы и факты» создала мультимедийный проект, который знакомит читателя с территорией и обитателями парка в виде онлайн-прогулки. Этот проект стал продолжением эколого-просветительской работы, которую предприятие проводит в парке.

– Сегодня «Птичья гавань» – не только важный природный объект, но и зона повышенного внимания омичей, гостей Омска, – сказал директор «Птичьей гавани» Сергей Шабаршин. – У территории большой потенциал для экологического туризма, и мы стараемся использовать его на благо города. Вместе с омским заводом мы реализовали множество проектов, направленных на экологическое просвещение. Такое взаимодействие открывает широкие возможности для людей, желающих лучше узнать свой родной регион.

Проект представлен в виде интерактивной карты парка. Также он включает в себя экспресс-курс по орнитологии, тематический квиз и интересные факты об обитателях «Птичьей гавани». Сейчас территория парка составляет почти 113 гектаров, в нем нашли свой дом более 100 видов птиц и млекопитающих.

– Основная задача наших экологических проектов – способствовать повышению культуры осознанного природопользования и ответственности за окружающую среду, – отметил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец. – Мы берем в помощь современные технологии, чтобы говорить об этом на языке, понятном и интересном для людей всех возрастов, в том числе для детей и молодежи. Будущее нашей планеты в их руках, и мы хотим, чтобы они понимали значимость своей роли в вопросах заботы о природе.

Парк и омское предприятие связывает многолетнее сотрудничество. В числе совместных проектов: ежегодные субботники, открытие музея природы, издание первого в регионе справочника птиц, создание цифрового путеводителя по орнитофауне Сибири «Узнай редкую птицу».

Отметим, что в ходе проекта «Орнитология для всех» компания оснастила парк профессиональными оптическими приборами. С их помощью можно рассмотреть птиц на большом расстоянии. Экологические экскурсии входят в список региональных туристических маршрутов омского минкульта.