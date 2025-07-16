Сегодня утром подросток покинула учреждение в Таврическом и не вернулась.

В Омской области пропала 16-летняя Александра Лучанинова. Как сообщает поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск», сегодня утром, 16 июля, она ушла из учреждения по адресу: рабочий поселок Таврическое, Дорожный переулок, и не вернулась.

Приметы девушки: на правой кисти большое пятно от зеленки.

Была одета в пыльно-розовую футболку, цветные шорты и салатовые шлепки.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении подростка, волонтеры просят позвонить по телефонам: 8-999-453-77-10, 8-999-470-10-08 или 102.