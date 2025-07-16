Краеведы обеспокоены тем, что уникальный художественный элемент 1970-х годов был закрыт сайдингом.

Омские краеведы выразили обеспокоенность потерей уникального художественного элемента городской среды – мозаичного панно, украшавшего среднюю школу № 11 на улице Путилова. Панно являлось частью исторического облика учебного заведения, построенного в 1970-е годы.

Специалисты уверяют, что состояние большинства элементов панно было удовлетворительное, требовалась реставрация около 20 % мозаичного изображения. Однако компания-подрядчик ООО «Омск Сайдинг Инвест», выполняющая капитальный ремонт фасада, предпочла скрыть исторически значимое произведение под слоем сайдинга.

– В то время когда Омск был провозглашен культурной столицей 2026 года, мы буднично и незаметно лишились такого масштабного мозаичного панно, являвшегося примером эстетики и культуры советской эпохи. К слову, объект может быть включен в реестр объектов культурного наследия по истечении 40 лет после его создания, а зданию школы уже около 50 лет, отметили краеведы В то время когда Омск был провозглашен культурной столицей 2026 года, мы буднично и незаметно лишились такого масштабного мозаичного панно, являвшегося примером эстетики и культуры советской эпохи. К слову, объект может быть включен в реестр объектов культурного наследия по истечении 40 лет после его создания, а зданию школы уже около 50 лет,в группе ВООПИК.

На ситуацию отреагировали омские художники и исследователи искусства. Среди них откликнулся художник-мозаичист, автор проекта «Омские птицы» в «Птичьей гавани» Антон Козлов.

– Мозаика была очень стильная и крепкая по композиции и исполнению (…) Боль и злость, и так мозаику в Омске на пальцах пересчитать одной руки можно, и еще останется... – сообщил Козлов.

В связи с этим краеведы обратились к представителям органов власти с вопросами и предложениями.

– Проводилось ли обследование здания перед реконструкцией? Задокументировано ли наличие на фасаде объекта декоративно-монументального искусства? Если на здании есть художественное оформление, должен создаваться экспертный совет, должна быть проверка на авторство, год создания, материал и сохранность, совет должен решать, является ли это художественное оформление потенциальным объектом культурного наследия. Проводится ли в Омске такая работа? – обратились к властям краеведы.

Комментариев властей по поводу ситуации пока не поступало.