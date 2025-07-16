Согласно указу, чиновники получают оклад «специалиста», который значительно увеличивается за счет надбавок.
Стали известны размеры окладов региональных министров и заместителей главы правительства Омской области. Установлению размера заработной платы чиновников региона посвящен указ, принятый еще 21 год назад – «Указ губернатора Омской области № 78». Согласно ему, чиновники получают оклад равный выплате по младшей должности «специалист».
– Установить лицам, замещающим государственные должности Омской области, должностной оклад в кратном отношении к части денежного содержания по младшей должности государственной гражданской службы Омской области «специалист», – говорится в указе.
Оклад «специалиста» составляет 6330 рублей, сообщает НГС55 со ссылкой на правительство Омской области.. Однако реальный доход министров и их заместителей остается неизвестным. Причина заключается в том, что, помимо базового оклада, существуют различные надбавки и премии, влияющие на конечную сумму выплат.
- ежемесячное денежное поощрение в размере 50 % должностного оклада;
- ежемесячная надбавка за орден СССР, РСФСР и Российской Федерации в размере 20 % должностного оклада;
- ежемесячная надбавка за почетное звание Российской Федерации в размере 10 % должностного оклада;
- ежемесячная надбавка за почетное звание Омской области в размере 5 % должностного оклада;
- ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательством.
Ранее сообщалось, что недавно созданное омское министерство науки поселили на автовокзале.