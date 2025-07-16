Омск-Информ
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·Политика

Согласно указу, чиновники получают оклад «специалиста», который значительно увеличивается за счет надбавок.
Стали известны размеры окладов региональных министров и заместителей главы правительства Омской области. Установлению размера заработной платы чиновников региона посвящен указ, принятый еще 21 год назад – «Указ губернатора Омской области № 78». Согласно ему, чиновники получают оклад равный выплате по младшей должности «специалист».
– Установить лицам, замещающим государственные должности Омской области, должностной оклад в кратном отношении к части денежного содержания по младшей должности государственной гражданской службы Омской области «специалист», – говорится в указе.
Оклад «специалиста» составляет 6330 рублей, сообщает НГС55 со ссылкой на правительство Омской области.. Однако реальный доход министров и их заместителей остается неизвестным. Причина заключается в том, что, помимо базового оклада, существуют различные надбавки и премии, влияющие на конечную сумму выплат.
  • ежемесячное денежное поощрение в размере 50 % должностного оклада;
  • ежемесячная надбавка за орден СССР, РСФСР и Российской Федерации в размере 20 % должностного оклада;
  • ежемесячная надбавка за почетное звание Российской Федерации в размере 10 % должностного оклада;
  • ежемесячная надбавка за почетное звание Омской области в размере 5 % должностного оклада;
  • ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательством.

Ранее сообщалось, что недавно созданное омское министерство науки поселили на автовокзале.

1569Мария Филимонова
·Политика

Согласно указу, чиновники получают оклад «специалиста», который значительно увеличивается за счет надбавок.
Стали известны размеры окладов региональных министров и заместителей главы правительства Омской области. Установлению размера заработной платы чиновников региона посвящен указ, принятый еще 21 год назад – «Указ губернатора Омской области № 78». Согласно ему, чиновники получают оклад равный выплате по младшей должности «специалист».
– Установить лицам, замещающим государственные должности Омской области, должностной оклад в кратном отношении к части денежного содержания по младшей должности государственной гражданской службы Омской области «специалист», – говорится в указе.
Оклад «специалиста» составляет 6330 рублей, сообщает НГС55 со ссылкой на правительство Омской области.. Однако реальный доход министров и их заместителей остается неизвестным. Причина заключается в том, что, помимо базового оклада, существуют различные надбавки и премии, влияющие на конечную сумму выплат.
  • ежемесячное денежное поощрение в размере 50 % должностного оклада;
  • ежемесячная надбавка за орден СССР, РСФСР и Российской Федерации в размере 20 % должностного оклада;
  • ежемесячная надбавка за почетное звание Российской Федерации в размере 10 % должностного оклада;
  • ежемесячная надбавка за почетное звание Омской области в размере 5 % должностного оклада;
  • ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых законодательством.

Ранее сообщалось, что недавно созданное омское министерство науки поселили на автовокзале.

1569Мария Филимонова