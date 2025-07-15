По мнению Рябыкина, специалист такого уровня приносит пользу всему отечественному хоккею.

Бывший тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин прокомментировал назначение Боба Хартли главным тренером ярославского «Локомотива». По его мнению, решение клуба выглядит закономерным и продуманным.

– Не думаю, что это назначение кого-то удивит. «Локомотив» – действующий чемпион, команда с амбициями. После ухода штаба Игоря Никитина руководство не стало рисковать и сделало ставку на проверенного специалиста. Уровень Хартли известен как в КХЛ, так и в НХЛ. Все логично, – сказал Рябыкин в беседе c журналистом Russia-hockey.ru.

Также бывший тренер «Авангарда» прокомментировал тенденцию возвращения в КХЛ иностранных специалистов. Напомним, в этом сезоне канадцы Бенуа Гру и Ги Буше возглавили «Трактор» и «Авангард».

– Не делал бы обобщений. Каждый отдельный случай нужно обсуждать – со всеми плюсами и минусами. Но факт в том, что ряд ведущих клубов КХЛ сделал ставку на канадцев, – отметил Рябыкин.

Ранее олимпийский чемпион раскритиковал подписание Хартли и такую тенденцию, назвав специалиста временщиком, который приехал за большими деньгами.

– С уважением отношусь к Александру Кожевникову, другим нашим прославленным экспертам, в их оценках много справедливости. Согласен с тем, что иностранцы и российские тренеры должны работать в равных условиях, при равной конкуренции, – добавил Рябыкин.

Он отметил, что не берется судить о работе Гру и Буше, но уверен в профессионализме Хартли. По его словам, в период работы в «Авангарде» канадский тренер оказал серьезное влияние на развитие российской тренерской школы. Специалисты такого уровня, подчеркнул он, приносят пользу не только конкретному клубу, но и всему отечественному хоккею.