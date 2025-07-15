Эксперт также сравнил условия экс-тренера «Авангарда» в Ярославле с условиями Галлана в «Куньлунь Ред Стар».

Олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о возвращении экс-тренера «Авангарда» Боба Хартли в КХЛ. Нападающий заявил, что канадский специалист приезжает в готовую команду за большие деньги.

– Мне эта тема не интересна – в отличие от поездки Курьянова или перемен в «Динамо». Хартли – это очередная гастроль временщика. Человек приезжает в собранную команду, за огромные деньги потасовать состав и посидеть на ярославском троне, – цитируют слова Кожевникова «Russia-hockey.ru».

Кожевников отметил, что более показательной будет история с несостоявшимся тренером омичей Жераром Галланом. Если его действительно назначат в «Куньлунь», это станет интересным испытанием, ведь многое будет зависеть именно от его квалификации. Команда разобрана, и нужно будет показывать результат. По его словам, в этом случае условия для тренера будут равными с теми, которые имеют российские специалисты.

– Судя по прессе, Галлан претендует на космические деньги, за которые можно подписать четыре-пять, например, Викторов Козловых. Один Козлов из Уфы, команды уровня «Куньлуня», сделал конфетку. Посмотрим, какую конфетку слепит Галлан – и из чего, – добавил нападающий.

Кожевников считает, что вряд ли Галлан справится с задачей. Как только тот поймет, что придется работать не в комфортных условиях, как его соотечественникам в Ярославле, Челябинске и Омске, а вкладываться без гарантий успеха и с риском провала, скорее всего, отступит. Единственное, что может удержать Галлана, – высокая зарплата, которую, по его мнению, способны предложить эффективные менеджеры.

Напомним, ранее олимпийский чемпион назвал нападающего «Авангарда» Наиля Якупова жертвой канадских тренеров.