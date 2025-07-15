Эксперт объяснил, почему форвард потерял две третьих своей карьеры.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал недавние высказывания Наиля Якупова, который похвалил работу иностранных тренеров. Эксперт, в свою очередь, напротив, выразил скепсис по поводу методов североамериканских специалистов.

– Читал интервью Якупова и смеялся, – отметил Кожевников. – Канадцев рекламирует наш лучший юниор десятилетия, выбранный под первым номером драфта, которого эти же канадские тренеры в профессиональном плане фактически «похоронили», – цитирует слова Кожевникова «Russia-hockey.ru».

По мнению Кожевникова, Якупов стал жертвой тренерских методик из Северной Америки, хотя пока этого не осознает.

– Если бы он попал на времена Кулагина, Тихонова или Юрзинова, получился бы один из лучших крайних нашего хоккея. А так потерял две трети своей карьеры под влиянием североамериканских тренеров и начал играть только сейчас, когда коснулся дна, – добавил специалист.

Для понимания этого, по мнению Кожевникова, необходимы опыт и мудрость, которые придут со временем – и лучше, чтобы это случилось как можно раньше.

Напомним, что ранее Якупов рассказал, что удивлен приходом экс-тренера «Авангарда» Боба Хартли в «Локомотив».