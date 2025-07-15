Рыбацкая амуниция стремительно меняется, и сегодня главный помощник рыбака – это интернет.

Какая рыбалка без интернета?!

Рыбалка, как известно, занятие серьезное и требует соответствующего подхода. Это в детстве сегодняшние 50-летние мужчины бегали до ближайшей речки с деревянными удилищами и таскали гольянов. Сегодня никто уже не пользуется крючками из рыбьей кости, а грузила из подобранного камня давно канули в Лету. Сейчас рыбацкое снаряжение – это сканеры, фишинг-камеры, симуляторы, удочки из углеродного волокна и т. д. и т. п.

А еще для рыбной ловли нужен... интернет. Все чаще рыбаки стали пользоваться прогнозными сайтами, которые выдают не только возможную погоду, но и прогноз клева.

– Я одной такой программой пользуюсь, она основана на метеорологических данных: учитывает ветер, давление, температуру, время года, – рассказывает рыбак-любитель Андрей Анцев.

Мужчина также пользуется эхолотом. Если раньше такие приборы приходилось вести из США и Европы, платя за них приличные деньги, то сегодня на рынке полно качественного китайского оборудования.

– С помощью эхолота можно отсканировать любой участок водоема. У меня в инструкции на прибор написано, что он может достигать глубины до 70 м, – говорит Андрей. – В свое время, когда я его покупал, в России таких еще не было, мне из Америки присылали, стоил 100 баксов. Сейчас китайцы подключились, на маркетплейсах их теперь очень много. По стоимости отличаются, смотря какие установлены «навороты».

Удочки теперь делают из стеклопластика или углепластика, ценится удочка из углеродного волокна.

– Они тоньше, легче, прочнее, хотя и недешевые, – объясняет бывалый рыбак. – В основном идет китайский стеклопластик. Удочки бывают штекерные, но удобнее телескопические, потому что мало места занимают, быстро происходит их монтаж.

Другой омский рыбак Дмитрий Иванов пользуется Deeper Smart Fishfinder. Это беспроводной эхолот, который определяет местонахождение рыбы и глубину ее дислокации. Дипер передает все информацию на мобильник через Wi-Fi или Bluetooth. У него также есть камера для удочки, которую устанавливают чуть выше крючка, и изображение передается из-под воды. Рыбу можно не только видеть, но и фотографировать.

Вечная классика

Рыбак со стажем Александр Куванников скептически относится к рыбалке, основанной на цифровых технологиях. Рыбачить по гаджетам категорически отказывается, для него рыбалка – это ритуал.

– Сначала надо правильно выбрать место, изучить его, понять, какие нужны леска, крючок, наживка. Сделать дальний заброс или возле берега, – перечисляет Александр. – Все думают, вот сидит рыбак на месте и ждет бесконечно. Но мысль работает, пробуешь и место поменять, и наживку, и прикорм.

Александр ловит на червя, как привык с детства, когда впервые пошел на рыбалку с братом. Андрей Анцев, хоть и рыбачит с эхолотом, приманку делает на кашах, с сухарями и чесноком.

– Я предпочитаю ловить на тесто с чесночком, – рассказывает Андрей. – В кучку муки разбиваешь яичко, чуть посолил, выдавил чеснока пару зубчиков. С кулак получается масса, с ней иду на рыбалку. Расходуется мало, и это не червяк, а чистый продукт.

В Омской области полно мест для рыбалки, чего стоят Крутинские озера. В речках на севере области много щуки, налима, нельмы, линя, окуня, судака, карпообразных, стерляди. Самой распространенной рыбой называют налима, которым, говорят, Иртыш буквально кишит. Поймать налима килограммов на 8 – плевое дело.

А вот стерлядь у истинных рыбаков не в почете. Рыба вкусная, но донная, а там, на глубине, присутствует много тяжелых металлов, и есть ее может быть опасно.

Рыбаки также не разделяют расхожее мнение, что всю рыбу выловили браконьеры. Меньше ее становится из-за экологических проблем. Например, в Большеречье на реке Большой когда-то построили дамбу, но после резонансного дела об обмелении реки Оша было решено ее снести. Сделали это тяп-ляп, часть дамбы до сих пор торчит в воде, мешая нерестовой рыбе пройти в протоку. И таких примеров немало.