Сейчас здоровью девочки ничего не угрожает.

Следственное управление Следственного комитета России по Омской области вновь обратилось к родителям и лицам, ответственным за воспитание детей, с призывом проявлять повышенную бдительность в вопросах обеспечения безопасности детей.

Поводом для предупреждения стал вчераший инцидент в Черлакском районе. Вечером 14 июля в больницу доставили годовалую девочку, гостившую у бабушки. Ребенок нашел на полу таблетку для травли крыс и взял ее в рот. Благодаря быстрой реакции врачей здоровью девочки сейчас ничего не угрожает.

– Настоятельно просим взрослых не допускать детей к веществам, опасным для их здоровья! Обращаем внимание на необходимость серьезного подхода к вопросам безопасности детей в быту. Также просим соблюдать правила безопасности при открытых окнах! – отметили в пресс-службе ведомства.

В Следственном комитете напомнили, что родители и иные лица, ответственные за воспитание несовершеннолетних, не принявшие необходимых мер для безопасности ребенка, могут быть подвергнуты административному взысканию, а в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти по неосторожности – уголовной ответственности, предусмотренной статьями 118 и 109 УК РФ.

Граждане могут круглосуточно сообщать о нарушениях прав детей по телефону горячей линии Следственного комитета «Ребенок в опасности!» по номеру 123.