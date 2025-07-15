Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Новостройка общей жилой площадью более 18 тысяч квадратных метров получила официальное разрешение на ввод в эксплуатацию.
Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о получении официального разрешения на ввод в эксплуатацию многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу улица Тюленина, 4, в Нефтяниках. Многоквартирный комплекс имеет одиннадцать этажей и включает одноуровневый подземный паркинг.
Общая жилая площадь новостройки составила 18 574,2 квадратных метра. Предусмотрено размещение 338 квартир различных типов: 140 однокомнатных, 129 двухкомнатных и 69 просторных трехкомнатных жилищ.
Строительными работами занималась компания ООО «Строительно-монтажное управление-5 Стройбетон «Восточное». Теперь объект готов к заселению и дальнейшей эксплуатации.
Ранее сообщалось, что в Омске сдали многоэтажный дом, в котором половина квартир – «однушки».
1017Мария Филимонова
·Общество

Новостройка общей жилой площадью более 18 тысяч квадратных метров получила официальное разрешение на ввод в эксплуатацию.
Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о получении официального разрешения на ввод в эксплуатацию многоэтажного жилого дома, расположенного по адресу улица Тюленина, 4, в Нефтяниках. Многоквартирный комплекс имеет одиннадцать этажей и включает одноуровневый подземный паркинг.
Общая жилая площадь новостройки составила 18 574,2 квадратных метра. Предусмотрено размещение 338 квартир различных типов: 140 однокомнатных, 129 двухкомнатных и 69 просторных трехкомнатных жилищ.
Строительными работами занималась компания ООО «Строительно-монтажное управление-5 Стройбетон «Восточное». Теперь объект готов к заселению и дальнейшей эксплуатации.
Ранее сообщалось, что в Омске сдали многоэтажный дом, в котором половина квартир – «однушки».
1017Мария Филимонова