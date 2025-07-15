За 11–13 июля выпало до 205 % нормы.
Обь-Иртышский гидрометцентр опубликовал отчет о погодных явлениях, наблюдавшихся в регионе с 11 по 13 июля. Согласно предоставленной информации, за указанный период на территории Омской области выпало необычно высокое количество осадков – от 1 до 41 миллиметра, что составляет от 4 до 205 % месячной нормы.
В большинстве районов шли проливные дожди, сопровождаемые порывистым ветром. Наиболее дождливым оказался Саргатский район.
– В большинстве районов отмечались интенсивные дожди, временами с сильным ветром. От декадной нормы осадков, наибольшее количество осадков выпало в Саргатском районе, наименьшее – в Полтавском, в Омске – 24 мм, 116 % от нормы, – сообщили синоптики.
Специалисты сообщают, что погодные условия остаются нестабильными и область продолжает находиться под влиянием дождей. Ранее сообщалось, что сегодня, 15 июля, в Омске ожидается дождь с грозой.