Омск-Информ
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·Общество

Синоптики обещают до +25 °C.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 15 июля, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +20...+25 °C.
Ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь с грозой. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с.
Атмосферное давление существенно не изменится.
Мария Филимонова
·Общество

Синоптики обещают до +25 °C.
По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 15 июля, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе +20...+25 °C.
Ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь с грозой. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с.
Атмосферное давление существенно не изменится.
Мария Филимонова