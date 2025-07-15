Омск-Информ
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·Происшествия

Местный житель запускал беспилотник с целью осуществления видеосъемки.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура провела проверку исполнения воздушного законодательства.
Она выявила факт незаконного запуска квадрокоптера дерзким горожаниным в мае 2025 года в Омске. Инцидент произошел в процессе любительской съемки местности с высоты птичьего полета. 
Полеты проводились без разрешений уполномоченного органа обслуживания воздушного движения и органа местного самоуправления. Летательное средство также не было поставлено на учет в Росавиации.
Владельца летательного аппарата привлекли к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 11.4 (нарушение правил использования воздушного пространства), ч. 5 ст. 11.5 КоАП РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов).
Ранее сообщалось, что омича оштрафовали за запуск квадрокоптера на майских праздниках.
Мария Филимонова
·Происшествия

Местный житель запускал беспилотник с целью осуществления видеосъемки.
Западно-Сибирская транспортная прокуратура провела проверку исполнения воздушного законодательства.
Она выявила факт незаконного запуска квадрокоптера дерзким горожаниным в мае 2025 года в Омске. Инцидент произошел в процессе любительской съемки местности с высоты птичьего полета. 
Полеты проводились без разрешений уполномоченного органа обслуживания воздушного движения и органа местного самоуправления. Летательное средство также не было поставлено на учет в Росавиации.
Владельца летательного аппарата привлекли к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 11.4 (нарушение правил использования воздушного пространства), ч. 5 ст. 11.5 КоАП РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов).
Ранее сообщалось, что омича оштрафовали за запуск квадрокоптера на майских праздниках.
Мария Филимонова