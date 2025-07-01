Омск-Информ
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·Общество

Дрон он запустил незаконно.
Транспортная прокуратура Омской области выявила факт незаконного использования воздушного пространства. В мае местный житель запустил беспилотник над городом Омском, чтобы поснимать праздничные мероприятия.
– Полеты квадрокоптера выполнялись без разрешений уполномоченного органа обслуживания воздушного движения и органа местного самоуправления. При этом беспилотное воздушное судно в установленном порядке не было поставлено на учет в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации), – сообщили в транспортной прокуратуре.
В итоге нарушителя оштрафовали.
Андрей Андреев
·Общество

Дрон он запустил незаконно.
Транспортная прокуратура Омской области выявила факт незаконного использования воздушного пространства. В мае местный житель запустил беспилотник над городом Омском, чтобы поснимать праздничные мероприятия.
– Полеты квадрокоптера выполнялись без разрешений уполномоченного органа обслуживания воздушного движения и органа местного самоуправления. При этом беспилотное воздушное судно в установленном порядке не было поставлено на учет в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиации), – сообщили в транспортной прокуратуре.
В итоге нарушителя оштрафовали.
Андрей Андреев