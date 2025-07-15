Эксперт перечислила продукты, которые могут нанести вред здоровью в жаркую погоду.

Специалист предупредила о возможных негативных последствиях употребления жирных, жареных блюд и молочных продуктов в жаркое время года.

Особенно внимательным стоит быть при выборе мороженого.

Вера Сережина. – Оно опасно, если тает при транспортировке или хранении, а затем снова замораживается. Достаточно одной бактерии, чтобы она размножилась в теплой среде. После повторной заморозки микробы никуда не исчезают – и в таком виде мороженое может стать причиной серьезного отравления, – предупредила в разговоре с «Лентой.ру» врач-эксперт «ЛабКвест»

По словам врача, молочные продукты, используемые в салатах, такие как сметана и майонез, создают комфортные условия для жизнедеятельности бактерий, поэтому такие блюда желательно готовить и подавать сразу, избегая долгого нахождения в тепле.

Также Сережина советует воздерживаться от потребления тяжелых мясных продуктов вроде шашлыков и копченостей.

– Стоит избегать жирной и жареной пищи. Она требует дополнительной жидкости для переваривания и дает дополнительную нагрузку. Шашлыки, копчености, особенно рыба и колбасы, в жару становятся не только тяжелой, но и потенциально опасной пищей. При нарушении условий хранения в таких продуктах могут развиваться анаэробные бактерии, вырабатывающие ботулотоксин – опасный нейротоксин, который вызывает ботулизм, – добавила эксперт.