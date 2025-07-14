Омск-Информ
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·Общество

Особенно рискуют пожилые люди, беременные женщины и лица с ослабленным иммунитетом.
Диетологпредостерегла покупателей от приобретения нарезанных арбузов летом. По мнению специалиста, такие плоды представляют угрозу здоровью, особенно для уязвимых групп населения. 
– Когда арбуз теряет свой естественный защитный барьер в виде кожуры, обнажается сладкая и влажная мякоть. Сочетание влаги и сахара является идеальной средой для размножения бактерий, – приводит слова диетолога Марии де Льюк издание Vanitatis.
Употребление такого продукта повышает риск развития заболеваний желудочно-кишечного тракта. Опасность возрастает среди пожилых людей, будущих мам и лиц с ослабленным иммунитетом.
Диетолог рекомендует приобретать цельные арбузы и самостоятельно нарезать их прямо перед едой, минимизируя риски заражения бактериями.
1134Мария Филимонова
·Общество

Особенно рискуют пожилые люди, беременные женщины и лица с ослабленным иммунитетом.
Диетологпредостерегла покупателей от приобретения нарезанных арбузов летом. По мнению специалиста, такие плоды представляют угрозу здоровью, особенно для уязвимых групп населения. 
– Когда арбуз теряет свой естественный защитный барьер в виде кожуры, обнажается сладкая и влажная мякоть. Сочетание влаги и сахара является идеальной средой для размножения бактерий, – приводит слова диетолога Марии де Льюк издание Vanitatis.
Употребление такого продукта повышает риск развития заболеваний желудочно-кишечного тракта. Опасность возрастает среди пожилых людей, будущих мам и лиц с ослабленным иммунитетом.
Диетолог рекомендует приобретать цельные арбузы и самостоятельно нарезать их прямо перед едой, минимизируя риски заражения бактериями.
1134Мария Филимонова