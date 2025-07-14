Эксперт усомнился в качестве клиентской базы маркетплейсов.

Несмотря на быстрый рост клиентской базы экосистемных банков, они не смогут конкурировать с классическими банками по уровню прибыльности. Такое мнение высказал первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью «Коммерсанту».

По его словам, количество активных клиентов крупных маркетплейсов, таких как Ozon и Wildberries, достигает около 90 миллионов человек, что сопоставимо с клиентской базой Сбербанка. Однако только часть клиентов маркетплейсов является одновременно клиентами их банков.

– Но дальше возникает вопрос, что это за актив и способен ли «Озон-банк» зарабатывать на этих розничных клиентах так же, как классический банк, – рассуждает Пьянов.

Основная проблема экосистемных банков заключается в качестве их клиентской базы. У них нет зарплатных клиентов, а доход на одного клиента значительно ниже, чем у традиционных банков. Кроме того, они не имеют корпоративного сегмента, который обеспечивает низкую утилизацию капитала. Их максимум – работа с собственными продавцами.

– В среднесрочной перспективе любой экосистемный банк первой категории будет сопоставим со Сбербанком только по числу активных клиентов, но не по доходам или пассивам на клиента, – прогнозирует Дмитрий Пьянов.

ВТБ уже замечает, что клиенты переводят средства со счетов в банке на счета в банках маркетплейслов. Однако это, по сути, перечисление средств на покупки.